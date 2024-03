Era orfanotrofio diventerà un alloggio

Nell’ex orfanotrofio di via Bassi nasceranno 12 nuovi alloggi temporanei. La riqualificazione dell’edificio storico e la creazione di nuovi posti di housing temporaneo per persone o famiglie in difficoltà si farà grazie a un finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto vede la collaborazione tra il Comune di Sondrio, la Fondazione Orfanotrofio maschile di Sondrio e la Cooperativa sociale Forme, sia per l’esecuzione dei lavori che per la successiva gestione. Una rete locale che si pone l’obiettivo di potenziare la filiera dei servizi di accoglienza abitativa e di supporto all’autonomia di persone o nuclei familiari in stato di bisogno abitativo per favorire la loro integrazione nel contesto cittadino.

"È sotto gli occhi di tutti come le persone in condizioni di marginalità sociale stiano aumentando - sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Piasini -. L’alloggio diventa un’esigenza alla quale come Comune intendiamo fornire una risposta: i 12 nuovi posti sono inseriti in un progetto personalizzato che va oltre il bisogno abitativo per attivare un percorso di autonomia, rafforzando le risorse personali. La casa non è soltanto un mezzo per superare difficoltà contingenti, ma anche per ritrovare le certezze perdute e impostare un nuovo progetto di vita. In questa iniziativa risulta fondamentale la rete attivata con la Fondazione e con Forme, con i quali abbiamo condiviso tutti gli aspetti". Si parte dal recupero edilizio del vecchio edificio di via Bassi con un intervento che comporta una spesa totale di 890 mila euro, di cui 500mila garantiti dal Pnrr e 390mila dalla Fondazione Orfanotrofio. Altri 210mila euro del Pnrr serviranno per l’attività di gestione.