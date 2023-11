È arrivata la ruota panoramica. Bergamo si ammira dall’alto

Manca poco meno di un mese al Natale, ma l’atmosfera delle feste ha già iniziato a colorare Bergamo. Il Distretto urbano del Commercio, con il contributo del Comune e della Camera di Commercio e la partecipazione delle associazioni dei commercianti del centro, Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e Città Alta ha ideato un fitto programma di iniziative. A partire dalla grande ruota panoramica di 32 metri di altezza installata in piazza Matteotti, aperta al pubblico fino al 13 gennaio (24 cabine, di cui una attrezzata per i disabili e una vip, ognuna con 6 posti disponibili). E ancora. Il grande albero di Natale di piazza Vittorio Veneto, che è stato acceso domenica: per il quarto anno consecutivo l’abete, alto 15 metri, è un omaggio del Comune di Gorno. Accanto fino al 7 gennaio c’è una vera e propria casa ideata dai commercianti del centro per ospitare Babbo Natale.

In piazza Matteotti ha invece aperto il Villaggio di Natale di Comap con 16 casette che propongono prodotti di enogastronomia e idee regalo. In totale, per tutta la città ci sono 10 chilometri di fili e gomitoli di luci a led. Novità di quest’anno è la prima edizione di Christmas Design, una grande mostra che fino al 7 gennaio porterà nelle piazze, nelle vie e nei cortili più iconici venti installazioni d’autore. In Città Alta, dentro le mura, si pattina sulla pista del Chiostro del Carmine, mentre nel monastero di S.Agata è aperto il Giardino di Natale. M.A.