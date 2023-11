Parte la nuova stagione teatrale dei Legnanesi e lo fa col botto. Lo spettacolo ieri sera ha debuttato, come da tradizione, al Teatro Auditorio di Cassano Magnago, dove proseguirà fino a domenica. La stagione 2023-24 parte con “7°… Non rubare“, testo scritto da Mitia Del Brocco, la moglie della Teresa, alias Antonio Provasio, con scenografie, costumi e musiche di Enrico Dalceri e coreografie di Valentina Bordi. Il direttore artistico rimane Sandra Musazzi, mentre il direttore di produzione è Enrico Barlocco.

Una comicità che alla tradizione unisce anche il successo di “Mare Fuori“, visto che sono molte le ispirazioni tratte dalla serie tv. Crescere in una famiglia tradizionale di sani e autentici princìpi oggigiorno è una fortuna: lo sa bene Mabilia che, consapevole di questo privilegio, partecipa a un concorso di beneficenza aggiudicandosi l’adozione temporanea di un ragazzo problematico ma dal carattere travolgente.

Carmine entra a far parte della famiglia Colombo, Teresa e Giovanni hanno il compito di reinserirlo nella società fornendogli i princìpi morali per vivere onestamente, mentre Mabilia vestirà i panni della sorella maggiore. Per colpa colpa di una bravata commessa da Carmine, nella seconda parte dello spettacolo i tre Colombo si ritroveranno catapultati in un’aula di tribunale, a discolparsi di qualcosa che non hanno commesso: soprattutto Giovanni che, con grande felicità di Teresa, rischierà addirittura la galera.

Tuttavia, quando tutto sembrerà degenerare senza via di uscita, la situazione si trasformerà portando lo spettatore a riflettere sul settimo comandamento. Il testo unisce tradizione e innovazione in costante equilibrio per due ore spensierate con la famiglia Colombo.

Christian Sormani