Rubate due bici di marca fissate sull’auto

Di ritorno dalla Svizzera dove lavora, si era recato a trovare la fidanzata che abita a Ere, frazione di Buglio in Monte. Sull’auto lasciata sotto casa, adeguatamente fissate, due belle e nuovissime bici muscolari. Al termine della visita, durata all’incirca tre ore - dalle 21 alle 24 - l’amara sorpresa per un giovane di Ardenno: le costose bici, di marca Cube, sparite. Qualcuno, approfittando del buio, è riuscito a tranciare i giunti del portabici e a caricarle verosimilmente su un furgoncino. L’operazione, rischiosa, potrebbe aver visto in azione almeno due persone. Di certo un furto che mai prima d’ora si era verificato nella tranquillissima frazione di Ere, dove ancora qualcuno tiene la porta di casa aperta.

"Il mio sospetto – afferma il derubato – è che mi abbiano seguito. Non riesco a trovare un’altra spiegazione. Chi sia stato non saprei, ma è probabile sia qualcuno che cercherà di rivendere le due bici sul web. Qualcuno che ne conosce bene il valore, insieme 11.500 euro, non certo pochi spiccioli. Sono senza parole, tutto mi sarei aspettato, ma mai un furto del genere e soprattutto ad Ere". L’amarezza, è comprensibile. Ora c’è soltanto da sperare che, effettuata la denuncia, le bici, se davvero sono state rubate per essere rivendute, vengano “intercettate“ in rete e si possa risalire a chi le ha portate via.

Sara Baldini