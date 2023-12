Due concerti in memoria di John Lennon

Immacolata all’insegna dei Beatles. Al Beatles Museum, nell’antica birreria Wuhrer, domani sera si terrà la 34esima edizione del “John Lennon Tribute 2023 – Imagine Again“ promossa dai Beatlesiani d’Italia Associati. Il concerto, a sostegno di Unicef e Fondazione Camillo Golgi, celebra il 43esimo anniversario della morte di Lennon, con la direzione artistica di Rolando e Alice Giambelli. Sul palco Alberto Fortis, Carlo Poddighe, Rocco Cappa. In collegamento da Pavia il Pilsgarten Pub con il 28esimo Lennon Memorial Concert, curato da Furio Sollazzi, batterista e fondatore dei Back to the Beatles. Ingresso libero.