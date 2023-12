Ducato di Piazza Pontida. In corteo come cent’anni fa

Un modo per ricordare la storia del Ducato di Piazza Pontida, sodalizio che tutela la cultura, l’arte e il folklore bergamaschi, partendo dalla sua fondazione per arrivare ai giorni nostri. Un’iniziativa per riproporre ai bergamaschi tutti i passaggi di quella magica notte di San Silvestro 1923 in cui, al termine di un corteo fino alla Torre dei Caduti, venne decretata la nascita del più antico sodalizio di Bergamo. Oggi il Ducato di Piazza Pontida compie 100 anni e per celebrare l’anniversario l’attuale Smiciatot Mario Morotti (il presidente) ha deciso di ripercorrere, la notte di San Silvestro 2023, il cammino, in senso fisico, che vide protagonisti i padri fondatori del Ducato. Questa sera, quindi, verrà riproposto il corteo di 100 anni fa, allietato dal gruppo folkloristico I Gioppini di Bergamo. Dopo il ritrovo dei convenuti alle 20,30 in una sala messa a disposizione della parrocchia di S.Alessandro in Colonna, dove è prevista una cena e raggiunta intorno alle 23 l’Osteria dei Tre Gobbi, da cui mosse lo storico corteo un secolo fa, la partenza per raggiungere piazza Vittorio Veneto e sosta ai piedi della Torre dei Caduti. Qui una breve cerimonia commemorativa farà rivivere ai presenti l’avvenimento cardine dei primi cento anni di vita del Ducato di Piazza Pontida. Successivamente si tornerà nella sala parrocchiale per un brindisi. "E un augurio - sottolinea Mario Morotti - perchè il Ducato, con il consueto pungolo dell’ironia e la forza dello sprone, continui nella sua missione, poichè di vera missione si tratta, di salvaguardia e difesa del patrimonio culturale bergamasco". Michele Andreucci