Finge di cercare documenti e scappa al controllo: nell’auto aveva 900 grammi di hashish e due bustine di cocaina

Traona (Sondrio) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato nella notte uno straniero 35enne, pregiudicato, trovato in possesso di oltre 900 grammi di hashish e due buste con 16 grammi di cocaina. L’uomo, alla guida di una vecchia autovettura con a bordo un giovane passeggero, è stato fermato per un controllo lungo la via Valeriana, nel comune di Traona.

Il passeggero, dopo aver simulato di prendere i documenti dalla tasca del giubbotto, approfittando della relativa distanza dei militari si è dato alla fuga infilandosi nella fitta vegetazione. I Carabinieri, dopo averlo inseguito e bloccato, ispezionandone l’auto hanno trovato nascosti sotto i sedili 10 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 900 grammi, insieme ad altre due buste contenenti 16 grammi di cocaina e ad un bilancino di precisione utilizzato per lo spaccio. La droga è stata posta sotto sequestro mentre lo straniero, dichiarato in stato di arresto, è stato tradotto presso il carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.