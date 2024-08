Sondrio, camionista drogato al volante: patente ritirata

Sondrio, 6 agosto 2024 – Agosto è sinonimo di grande traffico in Valtellina e Valchiavenna. La Polizia di Stato di Sondrio, quotidianamente impegnata nell’attività di controllo dei veicoli adibiti al trasporto di persone e merci, ha intensificato nei fine settimana estivi il numero e le zone di controllo con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e sensibilizzare i conducenti di mezzi pesanti sui rischi derivanti dal mancato rispetto delle normative.

I controlli

Per un’intera settimana, gli agenti hanno effettuato diversi punti di controllo, principalmente sulla tangenziale del capoluogo e in alcune zone urbane, rilevando numerose infrazioni. Tra le principali ci sono frodi o alterazioni del cronotachigrafo e casi di inosservanza della normativa comunitaria su tempi di guida, pausa e riposo. In particolare, nella mattinata di venerdì scorso, i controlli hanno portato all’ispezione di 13 veicoli, sia nazionali che internazionali.

Il camionista

È stato fermato un camionista in possesso di sostanza stupefacente e per questo è stato sanzionato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, con ritiro della patente. Sempre con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale e di prevenire gravi incidenti, i servizi mirati della Polizia stradale proseguiranno nel corso delle prossime settimane. Quest’attività di intensi e frequenti controlli sarà soprattutto durante i weekend.

Proseguiranno anche questo mese d’agosto i controlli congiunti eseguiti dalle Forze di Polizia in materia di sicurezza della circolazione stradale nelle località di montagna, con particolare riferimento alle principali arterie che conducono ai più rinomati passi alpini delle province di Sondrio, Belluno, Bolzano e Trento, caratterizzate durante il periodo estivo, specie nei fine settimana, da un intenso traffico veicolare, soprattutto motociclistico.