Tirano, vede i carabinieri e scappa: 27enne fermato con dieci grammi di cocaina

Tirano (Sondrio), 10 agosto 2024 – Alla vista dei carabinieri è sceso dalla macchina e si è messo a correre. Un comportamento decisamente sospetto quello di un giovane di 27 anni, residente in provincia di Sondrio, che si trovava questa notte col veicolo parcheggiato nel piazzale della stazione di Tirano, nascosto vicino a uno dei pullman extraurbani. E infatti, quando i militari dell’Arma l’hanno fermato e perquisito sono spuntati fuori dalle tasche dieci grammi di cocaina pronti alla vendita e ben 6.150 euro in contanti, con ogni probabilità frutto dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato e verrà ora processato per direttissima.