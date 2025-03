Dormiva in hotel senza pagare. Il foglio di via è obbligatorio

SONDRIO

Per due anni non potrà mettere neppure piede a Chiuro, Tresivio, Ponte in Valtellina e Piateda. Si tratta dell’uomo che soggiornava negli hotel senza pagare che nei mesi scorsi aveva trovato il modo di farlo anche in provincia di Sondrio. Ora però è giunto il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Sondrio. In caso di violazione, per l’uomo, un italiano di 48 anni, è prevista la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro. Lo "scroccone", un vero professionista in questo campo, già destinatario di fogli di via emessi da vari questori del nord Italia per lo stesso motivo, lo scorso il 29 gennaio aveva messo in atto la classica tecnica del raggiro in un hotel di lusso valtellinese: si è finto un noto commerciante di abbigliamento esibendo un documento falso e dopo due giorni, alla richiesta dell’albergo di esibire una carta a garanzia del soggiorno, si è dileguato sparendo nel nulla. S.B.