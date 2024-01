Dimore Fai ancora aperte ai visitatori

Apertura straordinaria, fino a domenica, delle dimore del Fai Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Valsolda, addobbata in tema natalizio. La visita potrà anche essere occasione per ammirare la mostra La Notte dei Presepi, con pezzi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, allestita in maniera diffusa tra i borghi del Lario che coinvolgerà, per quanto riguarda i beni Fai, anche Villa Fogazzaro. Le altre location scelte per accogliere l’esposizione sono Palazzo Brentano, ex sede comunale di Mezzegra di Tremezzina, in questo caso fino al 21 gennaio, e piazza Garibaldi a Menaggio, fino a fomenica.