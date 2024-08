Digitalizzazione. Più contributi alle imprese

Investire sulle nuove tecnologie per proiettarsi nel futuro in maniera vincente. La Camera di commercio di Sondrio promuove il bando ’Transizione digitale delle imprese lombarde’, finanziato da Regione Lombardia con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle imprese tramite l’investimento sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e di sviluppo. La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, ad esclusione dei codici Ateco A (Agricoltura) 61, 62, 63 e K (Attività finanziarie e assicurative). L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo di 30mila euro e un contributo massimo di 100mila euro. Le imprese possono candidare progetti di trasformazione digitale che prevedano tre fasi: misurazione della maturità digitale dell’azienda con lo scopo di valutare il proprio livello di digitalizzazione e le aree carenti, definizione di un piano strategico coerente con la valutazione emersa e allineata agli obiettivi aziendali, predisposizione di un intervento coerente con il piano strategico individuato.

Per il primo passaggio relativo alla misurazione del livello di digitalizzazione aziendale le imprese si possono rivolgere al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio. Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, a partire dalle ore 10.00 del 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del 12 novembre 2024. Tutte le informazioni sono a disposizione all’interno della sezione bandi del sito camerale. F.D.E.