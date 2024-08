Digitalizzazione ma anche cultura. Progetti per oltre 28 milioni

Il Pnnr porta a Sondrio oltre 28,6 milioni di euro per 21 interventi in diversi settori già conclusi o in corso di realizzazione. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, istruzione e ricerca, coesione e inclusione: quattro misure per oltre 28,6 milioni di euro. È l’impatto dei progetti già realizzati, in corso o da avviare, definiti nell’ambito di una strategia di sviluppo della città, finanziati, interamente o parzialmente, dai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli interventi nel loro progredire occupano una sezione del sito internet del Comune e sono illustrati nel Dup, il Documento unico di programmazione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, approvato nella seduta consiliare del 26 luglio. "Il Pnrr - evidenzia l’assessore al Bilancio Ivan Munarini - ha offerto una straordinaria opportunità agli enti pubblici che come amministrazione comunale abbiamo colto in pieno aderendo a quattro delle sei misure previste per 21 interventi finanziati in ambiti prioritari, destinati a produrre benefici evidenti per i cittadini. Alla base vi è l’impegno a individuare e a pianificare gli interventi, assegnando delle priorità, che è il modus operandi della nostra amministrazione, sin dall’inizio dello scorso mandato". Su un totale di 28,6 milioni di euro, 24,2, pari all’85%, sono destinati alla missione “Inclusione e coesione“, seguono, a lunga distanza, con percentuali inferiori al 10%, “Istruzione e ricerca“, 2,4 milioni di euro, “Rivoluzione verde e transizione ecologica“, 1,2 milioni, e “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura“, quasi 800 mila euro.