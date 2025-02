Dieci incidenti sulle piste

Nonostante il meteo decisamente non ottimale, anche per la scarsa visibilità, la neve scesa nei giorni scorsi e le condizioni perfette delle piste hanno richiamato moltissime persone anche ieri nelle località sciistiche di Valtellina e Valchiavenna e gli interventi di soccorso sono stati una decina, da Bormio ad Aprica, da Livigno a Madesimo e Campodolcino, anche se fortunatamente per infortuni di lieve entità. Sempre ieri, ai Bagni Vecchi, è intervenuta un’ambulanza di Areu per un uomo di 64 anni colpito da improvviso malore. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in codice giallo, di media gravità, al Morelli.