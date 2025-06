Delebio: tir sbatte contro asfaltatrice, statale 38 in tilt

Delebio, 18 giugno 2025 – Spaventoso incidente stradale oggi, mercoledì 18 giugno, nel primo pomeriggio sulla nuova statale 38 all'altezza di Delebio, in direzione Morbegno-Sondrio. Per cause ancora da chiarire, ma potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, il conducente di un autoarticolato ha urtato un mezzo – un'asfaltatrice – che si trovava a bordo strada.

Completamente distrutta la motrice del mezzo pesante, tanto che sulle prime si è temuto il peggio per il conducente, portato invece in ospedale a Sondrio dai soccorsi intervenuti sul posto in codice giallo, dunque fortunatamente non in pericolo di vita.

L'asfaltatrice colpita dal tir (Anp)

Enormi le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico bloccato a lungo, compresi i pullman sostitutivi dei treni che da Lecco portano i passeggeri verso Sondrio e Tirano.