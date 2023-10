Dal virtuosismo alla lirica d’autore. Una stagione per quattro concerti

BARZANÒ (Como)

Tornano a Barzanò i “Concerti d’Autunno“, quattro appuntamenti che spaziano in altrettanti generi. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21, a ingresso libero, nell’atrio della scuola primaria di via Leonardo da Vinci 20. Si parte sabato 7 ottobre con la serata “Espressione e Virtuosismo tra ‘800 e ‘900“, con gli Archi dell’Orchestra Carisch: per la prima volta, un’orchestra di dimensioni inusuali, con un programma vario che alterna brani molto noti e meno conosciuti, ma di grande valore musicale e virtuosistico. Sabato 21 ottobre spazio alla lirica con “Simon Boccanegra“ di Giuseppe Verdi, un’opera andata inizialmente incontro a sorti avverse, per poi ottenere un meritato riconoscimento a partire dai primi decenni del Novecento. Nel concerto del 4 novembre, la formazione Filmensemble rende omaggio a un grande compositore italiano di musiche da film ma non solo, famoso e apprezzato in tutto il mondo: Ennio Morricone. Il quarto e ultimo concerto, sabato 25 novembre, “W Verdi, W Rossini. I fiati virtuosi“ con il Quintetto Escher e un programma dedicato ai grandi autori dell’opera italiana, da Giuseppe Verdi a Gioacchino Rossini

Paola Pioppi