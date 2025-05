Dal centro anziani al palco. È “Lo SvariEtà“ di Steve con musica, canti e balli

È entrato in punta di piedi nel loro mondo e, con una facilità strepitosa, ha saputo portarli nel proprio, fatto di improvvisazione, giochi coinvolgenti e tante risate. Il primo risultato lo ha ottenuto vedendosi riconfermare l’incrico dal Comune di Chiavenna e proprio questa sera - dopo due anni di animazione al Centro anziani, dove l’appuntamento del martedì pomeriggio è sempre attesissimo - al teatro Victoria i suoi “grandi“ saranno i protagonisti dello show “Lo SvariEtà ah ah“.

Sondriese, Steve Live Show è il suo nome d’arte e d’arte è pure nipote, perché il nonno era il mago Salini, indimenticabile anima di innumerevoli momenti per bambini ormai genitori, se non addirittura nonni. Steve proprio con il nonno-mago ha iniziato e non si è più fermato, fino a vantare ora un curriculum sterminato ma sempre attraversato da un fil rouge: far divertire chi ha intorno con garbo e ironia, al bando gli abusati sfottò che risultano irriverenti.

Sarà questo il segreto del feeling che si è instaurato con le donne e gli uomini che, anche da altri paesi, convergono sul Centro anziani di Chiavenna per i martedì con Steve? "Ho pensato che in primis bisognasse staccarsi dal solito gioco delle carte e loro hanno mostrato di gradire e pure parecchio" conferma Steve, che non vuole anticipare troppo cosa si vedrà in scena stasera nello show, che vedrà alla regia Max Delle Mele e la partecipazione del presidente dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio Flavio Bottoni con la sua fisarmonica.

"Musica, canti, sketch, balli: si vedrà di tutto, sarà una sorpresa dall’inizio alla fine e anche il pubblico sarà coinvolto – anticipa –. Il messaggio è che l’età, purtroppo, viene spesso vissuta come un freno, con tanti pregiudizi. Nello SvariEtà, invece, sarà la protagonista e sono certo che i miei grandi, con la loro trascinante voglia di mettersi in gioco, conquisteranno tutti". Di sicuro Steve ha conquistato loro, “guadagnando“ decine di nuovi nonni: ora che la stagione estiva lo vedrà migrare a Rimini per animare le spiagge più note della località, diversi tra loro hanno già prenotato per andarlo a trovare. "Sarà un onore per me farli ballare anche in acqua", dice lui.

Sara Baldini