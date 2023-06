Da domenica: Lake Como Walking Festival per celebrare Plinio il Vecchio

Da domenica e fino al 1° luglio il Lake Como Walking Festival, curato dall’associazione Sentiero dei Sogni e parte delle Celebrazioni per il Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, approda in Brianza, tra le province di Como e Lecco, con tre passeggiate creative in luoghi legati a citazioni contenute nella Naturalis Historia. Domenica a Ponte Lambro, “Sulle rive del Lambro con Plinio e Leonardo“: percorso di 3 km in piano su strade asfaltate e sterrato, partenza alle 14.30. Partecipazione gratuita, con iscrizione al link http:lambroplinio.eventbrite.it.