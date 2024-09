Cucina e tradizioni, tuffo nel passato. Chiavenna, al via la sagra dei crotti

Tradizioni, ottimo cibo e tanto divertimento: a Chiavenna è tempo di Sagra dei Crotti. È ormai tutto pronto nella città del Mera Chiavenna per la 64esima edizione della Sagra dei Crotti che esordirà proprio oggi con il primo dei due weekend in programma. Due le opzioni, “Vai in un crotto“, “Fai un percorso“, per altrettanti modi di vivere un’esperienza immersiva nella storia e nella tradizione della Valchiavenna. È lo spirito di una manifestazione che negli anni è tornata all’antico per rinnovarsi nel segno della qualità trovando il pieno sostegno dei partecipanti, sia residenti che turisti, che hanno premiato la scelta del Comitato Sagra dei Crotti. Due weekend, il 7 e 8 e il 14 e 15 settembre, con tante proposte: quelle dei crotti privati aperti per l’occasione, sette in totale; quelle dei percorsi Andèm a Cròt, dieci diversi, quelle degli eventi collaterali che animeranno Chiavenna.

Sono 800 i volontari coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dei crotti e dei punti di degustazione a rappresentare tante associazioni attive sul territorio in diversi ambiti, dal sociale alla cultura e allo sport. Sono loro a rendere la manifestazione solidale e inclusiva, aperta a tutti e accogliente.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per stamattina alle 10.30, al portone Santa Maria, e sarà animata dalla Musica Cittadina di Chiavenna. Sono ben quattro le mostre allestite, tre fotografiche e una di collezionismo, e si potranno visitare le chiese aperte per l’occasione e gli altri luoghi di interesse a Chiavenna e a Piuro. Da non perdere il Crotto delle Eccellenze della Valchiavenna in Pratogiano, aperto dalle ore 10 alle ore 22. Sempre in Pratogiano, sia sabato che domenica, dalle ore 10 alle ore 21, i più piccoli si potranno divertire con la pista di quad, il parco avventura, i cavalli del Maneggio Valchiavenna e la pista da sci sull’erba. Sono previsti anche giochi e laboratori, mentre il trenino percorrerà le vie del centro storico.Sono già in molti ad aver acquistato on line, sul sito internet www.sagradeicrotti.it, i biglietti per i dieci percorsi di Andèm a Cròt, fra trekking, passeggiate, pedalate in e-bike a Chiavenna e nei dintorni, Mese, Piuro e Prata Camportaccio, scegliendo giorno e orario.

Fulvio D’Eri