Teglio Sapori, si parte con il Pizzocchero d’Oro

Il pizzocchero apre Teglio Sapori: tutto è pronto per accogliere i viaggiatori del buon mangiare che, da questo weekend e per i successivi dodici, non vogliono perdere l’appuntamento enogastronomico. Dagli anni Novanta, la rassegna anima i mesi di settembre, ottobre e novembre allungando di fatto la stagione. L’esordio è dedicato al piatto tipico: con il Pizzocchero d’Oro, per quattro fine settimana consecutivi, da venerdì a domenica, si potranno degustare due menù a scelta. La preferenza è sempre per le tagliatelle di grano saraceno, condite con verdure, burro e formaggio, protagoniste per l’intera rassegna. "I nostri clienti affezionati e i nuovi vengono qui per mangiare i pizzoccheri – sottolinea Fabio Valli, il promotore e coordinatore di Teglio Sapori –. Ormai il nostro piatto tipico ha superato i confini ed è conosciuto e apprezzato ovunque: è il manifesto della nostra gastronomia, senza dimenticare gli altri piatti della tradizione e i vini che creano perfetti abbinamenti".