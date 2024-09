Week-end del 6, 7 e 8 settembre 2024: eventi, mostre e sagre. Cosa fare a Milano e in Lombardia

Ultimo weekend estivo prima della riapertura delle scuole. Ma questo ultimo scampolo d'estate è comunque molto ricco di iniziative di tutti i generi da quelle più goderecce, legate alle sagre e alle degustazioni di piatti tipici, a quelle più spettacolari, con tantissimi eventi all’aperto come il concerto di pianoforte di Giovanni Allevi su una piattaforma galleggiante sul lago di Como. Non mancano gli eventi sportivi, come la possibilità di scalare un campanile e di danza, con Roberto Bolle che sarà alla sbarra in piazza a Milano. Ecco dunque cosa fare in Lombardia e nelle province il 6, 7 e 8 settembre 2024.

Domenica 8 settembre 2024 Piazza del Duomo a Milano ospita il BalloinBianco, evento dedicato alla danza aperto a tutte le scuole italiane e ai ballerini dai 10 ai 30 anni. Prevista una lezione alla sbarra con il Maître Roberto Bolle. Dalle 15:30 l’opera coreografica itinerante A(1)BIT – dance and physical theatre di Sanpapié partirà da Piazza Olivetti verso la Fondazione Prada, con performance connesse da cuffie wireless. La rassegna Vivacittà propone alle 19:00 l’evento Il folk è vita! con pizzica e tammurriata, danza folkloristica e concerto al Sun Strac di Parco Nord.

Venerdì 6 settembre alle 21:00 nel giardino della Triennale Milano si terrà lo show audio-video del polistrumentista David August, accompagnato dal visual artist Marcel Weber. Sabato alle 21:00, Parra for Cuva e Tamati si esibiranno insieme, con Parra for Cuva che presenterà il nuovo LP Mimose. Domenica alle 18:00, l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala inaugura il MITO SettembreMusica sotto la direzione di Riccardo Chailly, celebrando Luciano Berio e Wolfgang Rihm.

All’Estate al Castello, venerdì nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, Max Cooper presenterà un live show con visual arts, accompagnato dai DJ set di Lele Sacchi e Recondite Live. Arci in Festa propone sabato Cristina Donà e Saverio Lanza con Spiriti Guida e domenica Margherita Vicario con il Gloria Tour 2024. Da venerdì a domenica, “Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua” al Parco Agricolo del Ticinello.

Venerdì alla stazione di Rogoredo, spettacolo di teatro di strada con maschere intitolato L’eretico Mancato, ispirato alla Commedia dell’arte. Sabato alle 16:00, la Biblioteca Crescenzago ospita lo spettacolo di circo e musica Due Tasti, un mix di giocoleria e melodie chopiniane. Alle 18:00, allo Spazio Polline di Villapizzone, concerto Mica’s Dream con voce, chitarra o tastiere, contrabbasso e batteria.

In zona Greco-Bicocca, alle 18:30 in via Rho 13, si svolgerà Le altre parole, un evento che alterna musica e poesia. Da venerdì a domenica torna il festival di teatro diffuso del Municipio 8, SpettacoliAmo, con spettacoli per tutte le età, laboratori, improvvisazioni e spettacoli di danza. Domenica alle 20:30, nel Parco Chiesa Rossa, si terrà Coloriamo la Piazza, un’installazione partecipativa con giochi di luci e colori.

Da venerdì a domenica, presso l’Anteo Palazzo del Cinema, si svolgerà la seconda edizione del Milan Shorts Film Festival, dedicato al cinema indipendente internazionale e organizzato in collaborazione con Fuoricinema. Il weekend ospita anche Expo per lo Sport 2024 al Parco Sempione, con oltre 30 discipline sportive gratuite per bambini sotto i 14 anni e un calendario di appuntamenti nelle periferie per i ragazzi dai 15 ai 20 anni. Infine, al Naviglio Pavese per il festival Vistamare, i più piccoli potranno esplorare virtualmente le aree marine protette e partecipare a laboratori di biologia marina. Alle 20:30 Cinevan offrirà cinema all’aperto con proiezioni di film sul tema del mare.

Il nuovo appuntamento con il treno storico Laveno Express, è per domenica 8 settembre: le antiche carrozze centoporte viaggeranno dalla stazione di Milano Centrale a Laveno-Mombello. La partenza del convoglio d’epoca è prevista alle ore 09.05 con fermate intermedie presso le stazioni di Rho (9.30), Busto Arsizio (9.48), Gallarate (9.55) e arrivo a Laveno-Mombello alle ore 10.25. Il ritorno da Laveno-Mombello è previsto alle ore 17.30 con arrivo alla stazione di Milano Centrale alle ore 19.05.

La compagnia teatrale di Minima Theatralia, composta da 80 cittadini di diverse età, abilità e provenienze, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra realtà e fantasia, attraverso spettacoli pensati per promuovere coesione e inclusione sociale Dopo l’acclamata prima rappresentazione nella Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, “Epopea dell’Irrealtà di Niguarda” continua il suo viaggio con un tour autunnale nei quartieri storici di Milano. La produzione di Minima Theatralia e dei Duperdu, che ha già emozionato il pubblico con la sua narrazione surreale e inclusiva, arriverà gratuitamente nelle strade e nei parchi della città, trasformando ogni luogo in un palcoscenico di inclusione e partecipazione. Primo appuntamento domenica 8 settembre nell'ambito del Festival Spettacoliamo alle 17.30 in Piazza Gramsci a Milano.

Dal 7 settembre al 6 ottobre, la Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano ospiterà un’installazione curata dal Centro di Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano, volta a raccontare un capitolo significativo della storia della moda italiana attraverso la mostra "Gianfranco Ferré tra ragione e sentimento.

Infine, in provincia di Milano, dal 6 all'8 settembre, il Parco del Centenario di Trezzano sul Naviglio accoglierà l'8ª edizione del Treciano Medioevo Festival, con rievocazioni storiche, spettacoli di danze medievali, mangiafuoco, giocolieri e figuranti in costume.

Dal 4 al 15 settembre 2024, il Piazzale Alpini di Bergamo ospiterà la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt, un evento che porta i sapori della Valtellina in città nell’ambito del festival Nxt Bergamo 2024, dedicato a spettacoli ed eventi gastronomici. Per dodici giorni consecutivi, sarà possibile assaporare alcuni dei piatti più celebri della tradizione valtellinese, come i pizzoccheri, un piatto ricco a base di patate, verza e abbondante formaggio Valtellina Casera, il tutto condito con burro fuso e aglio, e gli sciatt, croccanti frittelle di grano saraceno ripiene di formaggio, perfette come antipasto o accompagnamento a un bicchiere di vino. La manifestazione sarà aperta al pubblico tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 e, la domenica, anche dalle 12:00 alle 15:00.

Torna a Bergamo Wishakespeare, la seconda stagione del progetto teatrale dedicato a William Shakespeare. Questo progetto artistico, incentrato sulle opere senza tempo di William Shakespeare e rivolto in particolare a giovani interpreti, continua quest'anno negli spazi del Palazzo della Misericordia Maggiore, in via Arena 9 a Città Alta con due spettacoli (a partire dalle 18:00) le sere del 7 e dell’8: Romeo and Juliet's concerto e Falstaff.

Sabato 7 settembre 2024, a Clusone si terrà la seconda edizione di "Bidù in Birra", evento che animerà Piazza dell'Orologio con musica, birra e buon cibo, in un'atmosfera di festa e convivialità. Per le famiglie il “Ludobus”, area con giochi e attività interattive per i più piccoli.

Ad Ardesio, invece, torna la settima edizione di "Ardesio si Blocca", la manifestazione di street boulder in programma per sabato 7 settembre 2024. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Ardesio, si svolgerà tra il centro storico del borgo seriano e le frazioni di Cerete e Piazzolo, offrendo ai climber la possibilità di sfidarsi arrampicandosi su palazzi, abitazioni e monumenti. Le iscrizioni si apriranno alle 10:00 presso l'ex Tennis in via Locatelli, che fungerà da "campo base", da dove partirà anche la gara. Tra le attività anche sessioni di yoga e arrampicate in sicurezza sul Campanile del Santuario. La manifestazione si concluderà con un tributo alla musica italiana, l’apertura delle cucine con prodotti tipici del territorio, il concerto della band “Gotto Esplosivo”.

Scanzorosciate propone la 16esima edizione della Festa del Moscato, in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre 2024. L’evento è organizzato dall’associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi.

A Brescia, l'8 settembre 2024 si terranno le visite guidate ai sotterranei del Castello di Brescia, situato in Via del Castello, 1. Le visite, che dureranno circa due ore, si svolgeranno alle 10:00, 14:00 e 16:30 e permetteranno di esplorare le zone segrete del primo livello del castello, solitamente chiuse al pubblico. L'esperienza, organizzata in collaborazione con l'Associazione Speleologica Bresciana, è adatta a tutti, compresi i bambini più piccoli. Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 335487010 o una mail a info@xtremeadventure.it, indicando il giorno, l'orario della visita e il numero dei partecipanti. Il costo della partecipazione è di 12 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni, mentre è gratuita per i minori di 6 anni. L'appuntamento è al bar Chalet, vicino al parcheggio del castello; indossare abbigliamento sportivo.

A Pezzaze, sempre l'8 settembre 2024, la Miniera Marzoli in Via Miniera ospiterà alle 20:30 "Music in the dark, la via del ferro", viaggio musicale tra le eccellenze della lavorazione del ferro della Valle Trompia, accompagnato dalle note della violinista Federica Quaranta. Il biglietto d'ingresso è di 20 euro.

A Lonato del Garda, dal 6 all'8 settembre 2024, si svolgerà la terza edizione del Festival Jazz, in collaborazione con l’Associazione Caligola. Le serate, che si terranno in piazza Vittorio Emanuele II, saranno dedicate alla musica jazz con esibizioni gratuite dalle 21:00. Il programma prevede il Claudio Filippini Trio il 6 settembre, un omaggio a Ennio Morricone il 7 settembre, e la performance del Koro Almost Brass Quintet l'8 settembre.

A Gardone Riviera, dal 29 agosto all'11 settembre 2024, il Parco del Vittoriale degli Italiani si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per la seconda edizione di "Hedoné - Viaggio tra Eros, luci e poesia". Questo percorso immersivo, ispirato alla visione dell'amore di Gabriele d’Annunzio, unirà arte e tecnologia con installazioni luminose, video mapping e laser show. Tra le attrazioni principali, il roseto e la Valletta dell’acqua Savia ospiteranno "Fulgida Rosa" di Vulcano Studio e "Stringiti a me", mentre il Laghetto delle Danze accoglierà "Passione Riflessa" di Scena Urbana. Il Mausoleo presenterà "Per te", mentre la Nave Puglia e la facciata della Prioria esploreranno il tema del tormento amoroso con un laser show e un video mapping curati rispettivamente da Andrea Gentili, Marco Inselvini e Scena Urbana. L'evento, aperto a tutte le età, si terrà ogni sera dalle 20:00 alle 22:00 con ingressi ogni 30 minuti. I biglietti sono disponibili online e presso la Biglietteria del Vittoriale dalle 16:00 alle 21:30.

Il Castello di Pomerio a Erba ospiterà il 7 e l'8 settembre 2024 l'evento "Il Magico Mondo di Harry Potter", dedicato ai più piccoli e organizzato dal Lago di Como GAL nell'ambito del progetto OltreLario, con il patrocinio del Comune di Erba e della Comunità Montana Triangolo Lariano. La manifestazione, che punta a incentivare il turismo e l’intrattenimento per famiglie, trasporterà i visitatori nel mondo della celebre saga di J.K. Rowling con attrazioni come il Cappello Parlante e le pozioni magiche.

Dal 6 all'8 settembre 2024 si terrà a Como e Cernobbio l’edizione 2024 del Forum di Sbilanciamoci!, intitolato "È l’unica che abbiamo. Fermiamo le guerre e il collasso ambientale e sociale". L'evento, che si svolgerà presso lo Spazio Gloria Arci Xanadù e il Teatro Nuovo Rebbio a Como e presso la Sala di via Cinque Giornate 8 a Cernobbio, vuole porre l'accento su temi come le crisi climatiche, le disuguaglianze sociali e la necessità di interventi urgenti per salvare il pianeta.

Il Palio del Baradello, a Como, si tiene dal 30 agosto al 19 settembre 2024, richiamando i fasti del marzo 1159, quando la città accolse per la prima volta l’imperatore Federico Barbarossa. Il programma include eventi, tornei e spettacoli che culmineranno domenica 8 settembre con il Gran Corteo Storico, che partirà alle 14:30 dall'Area Ippocastano e attraverserà le vie del centro cittadino, coinvolgendo borghi, contrade e comuni aderenti al Palio. Saranno presenti figure storiche come l'Imperatore e l'Imperatrice, oltre a sbandieratori, musici, dame e cavalieri. Il corteo si concluderà con una spettacolare esibizione di tutti i gruppi partecipanti in Piazza Duomo.

Il 6 settembre, piazza Garibaldi a Cantù ospiterà una serata dedicata alla danza con esibizioni di scuole locali e ballerini professionisti, spaziando dal moderno al classico. Il 7 settembre, sempre in Piazza Garibaldi, si terrà un concerto della Brass Band organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Cantù, che promette di emozionare il pubblico con la potenza degli strumenti a fiato. L’8 settembre sarà invece dedicato allo sport con "Sport in Città", un’intera giornata di attività, dimostrazioni e tornei aperti a tutti, trasformando le strade di Cantù in veri e propri campi da gioco. Lo stesso giorno, il Teatro comunale San Teodoro terrà un Open Day per presentare i corsi della nuova stagione, che includono recitazione, danza, burlesque, circo, yoga e pilates, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere gli insegnanti e provare le diverse discipline proposte.

A Cremona, venerdì 6 settembre 2024, Elio e le Storie Tese saranno i protagonisti del secondo appuntamento del TRF Live sotto il Torrazzo, esibendosi in piazza del Comune nell'ambito del Tanta Robba Festival. La band, nota per la sua lunga carriera, presenterà il nuovo tour intitolato “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Dice al prezzo di 32 euro, più il diritto di prevendita.

A Crema, la compagnia belga Be Flat porta in scena Ludo&Arsène, due personaggi assurdi, acrobatici ed esplosivi, che animeranno diversi luoghi della città durante il festival CloseUP. Gli appuntamenti includono esibizioni in cinque location differenti, ciascuna con uno spettacolo unico. Domenica 8 settembre alle ore 11 è prevista un'esibizione speciale agli Ex Stalloni, aperti per l’occasione; è possibile prenotare il proprio posto scrivendo a closeupfestivalcrema@gmail.com. Gli altri appuntamenti si terranno venerdì 6 settembre alle ore 22.00 in Piazzetta Terni, sabato 7 settembre alle 15.30 alla RSA di via Zurla (su prenotazione) e alle 18.15 in Piazza Garibaldi, per concludere domenica 8 settembre alle 18.15 ai Giardini di Porta Serio.

Nel weekend del 7 e 8 settembre 2024, le Botteghe del Centro di Cremona daranno vita a Lo Sbaracco, un evento interamente dedicato allo shopping con offerte imperdibili di fine stagione. A rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera sarà Vinile Totale, ideato da Diego Sossi e Davide Monteverdi in collaborazione con l'Associazione Culturale Vinylistic con dj set e performance sonore che animeranno i locali convenzionati del centro storico di Cremona durante l’ora dell’aperitivo.

Sabato 7 settembre alle 21.30, Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, si esibirà a Lecco con il suo “Piano Solo Tour” nella suggestiva Lake Arena, palcoscenico che emerge dalle acque del Lario. Considerato ispiratore di un rinnovamento della musica per pianoforte, ha avvicinato nuove generazioni alla composizione e vanta un gran numero di fan.

A Colico, dal 6 all'8 settembre 2024, torna il Quality Street Food, un evento enogastronomico che valorizza le specialità culinarie delle regioni attraversate dalle Vie Francigene e dalla Via Germanica Romea. La manifestazione, parte del Tour Nazionale "Borgo Food 2024" organizzato dall'Associazione Cuochi Master, si terrà in piazza Giuseppe Garibaldi, sul lungolago di Colico. L'iniziativa inizierà venerdì 6 settembre alle 16 e proseguirà fino a domenica 8 settembre, con apertura dalle 9 alle 24. Una mongolfiera darà l’opportunità di scattare foto panoramiche. Sempre a Colico, nelle serate del 6 e 7 settembre, si terrà un'escursione notturna in Sup (Stand Up Paddle) organizzata da Asd Efoil Experience. L'esperienza, che avrà inizio alle 21, offre la possibilità di pagaiare sotto le stelle sul lago, con tavole illuminate da luci Led. Partendo dalla suggestiva Rivabella, i partecipanti si avventureranno verso Vercurago, dove si fermeranno per una pausa rilassante con una bevanda fresca, prima di riprendere il tour. Il prezzo per partecipare è di 20 euro; è richiesta la prenotazione.

Il 7 e 8 settembre, al Forte Montecchio Nord, si svolgerà la VI edizione della rievocazione storica organizzata dal Museo della Guerra Bianca e dai Cavalieri del Fango. L'evento ricrea l'atmosfera della seconda guerra mondiale, con ricostruzioni storiche che riportano in vita scene d'epoca all'interno del forte. L’appuntamento è dalle 10 alle 17, con ingresso a pagamento.

Il 6 settembre 2024, alle 21:00, presso il Chiostro dell'Ospedale Vecchio in Via A. Bassi, a Lodi, va in scena "Einstein & me", spettacolo che narra la storia di Albert Einstein attraverso gli occhi di Milena Maric. Questa donna ha giocato un ruolo fondamentale nella vita del celebre scienziato, contribuendo alla sua crescita e lottando per l'affermazione femminile nel campo scientifico. L'evento portato in scena da Gabriella Greison, ripercorre la loro vita insieme, tra lezioni universitarie, passeggiate in montagna, musica, esami, e momenti di confronto nei caffè di Metropole. Il tutto ambientato in un'epoca in cui le donne erano costrette a combattere gli stereotipi e i pregiudizi.

Nella stessa serata, sempre alle 21:00, nel Chiostro Accademia Gaffurio di Via Solferino, 20 a Lodi, si terrà "Pianoforte sotto le stelle, Christian Schmitz & Sivia Bellani, pianoforte a 4 mani, That’s America… Il musical". Questo evento musicale esplora il brillante mondo del musical americano, con suite originali che ripercorrono i successi da Chicago a West Side Story, offrendo una visione evocativa di mondi e culture attraverso la musica.

Il 7 settembre 2024, alle 21:00, i Giardini Barbarossa di Lodi ospiteranno la "Serata Latina con El Pito al Calicantus Cafè", offrendo una notte di ritmi latinoamericani e danze coinvolgenti.

Sempre il 7 settembre, alle 21:00, all'Accademia Gerundia in Via Carlo Besana, 8, si terrà la settima edizione del "Laus Raqs Festival", interamente dedicato alle danze orientali ed etniche. Ideato da Erika Zanoboni, Samanta Stanco e Sabrina Moretti, il festival offre workshop e uno spettacolo finale per chi desidera approfondire e sperimentare le danze orientali sotto la guida di insegnanti qualificati. Il programma include: Ore 14:00 – 16:00: Workshop di Danza Orientale con Silvia Brazzoli; Ore 16:15 – 18:15: Workshop di Danza Indiana Odissi con Leli Neeraja; Ore 18:30 – 19:45: Workshop di Yoga con Tiziana Tosoni; Ore 21:00: Spettacolo finale di danza del ventre e tribal bellydance.

Infine, l'8 settembre 2024, alle 21:30, nei Giardini Barbarossa si terrà lo spettacolo "Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo".

Mercoledì 11 settembre 2024, alle 21:15, al Chiostro San Cristoforo in Via Fanfulla, 18, va in scena "La casa dei matti", spettacolo che esplora il legame tra malattia mentale e creazione artistica, ispirato dalle vite e opere di Van Gogh e Alda Merini. Interpretato dagli allievi adulti del corso di teatrodanza Midnight Movements di Lodi, il lavoro di Federica Ciampollari mira a far riflettere il pubblico su questi temi sensibili. Prima dello spettacolo, alle 20:30, drink di benvenuto per tutti i partecipanti.

Il 5 settembre 2024, Patti Smith si esibirà a Palazzo Te nell'ambito del Mantova Summer Festival. Il concerto si terrà nei giardini del palazzo, nella suggestiva cornice dell'Esedra. L'artista americana, nota come cantautrice, poetessa, scrittrice, fotografa e pittrice, ha sempre raccontato il mondo attraverso molteplici forme d'arte. L'evento è organizzato dalla Fondazione Palazzo Te e coincide con l'inaugurazione della mostra "Picasso. Poesia e Salvezza". Il concerto è a pagamento e su prenotazione; ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Centro Palazzo Te.

Nel frattempo, il Festivaletteratura di Mantova propone un ricco programma di appuntamenti per il weekend. Tra questi, domenica 8 settembre, alle 18:00 al Politecnico di Milano - Campus di Mantova, si terrà la lezione "È ancora possibile essere tristi senza essere necessariamente depressi?" a cura di Gioele P. Cima, con un costo di 7,50 euro. Alla stessa ora, alla Casa del Mantegna, Marianna Balducci condurrà "Isole a sorpresa", un laboratorio di geografia fantastica dedicato ai bambini dai 7 ai 9 anni, sempre al prezzo di 7,50 euro. Alle 18:30, Kotryna Zylė presenterà "Una cripta da spavento" per i bambini dagli 8 agli 11 anni, presso la Casa del Mantegna con ingresso a pagamento. Infine, alle 19:00 presso la Tenda Sordello, Tim Parks terrà l'incontro "Cronache ferroviarie", con ingresso libero e possibilità di seguire l'evento in streaming.

Nei giardini di via Molise a Monza, dal 5 all'8 settembre 2024, si terrà una festa ricca di eventi per grandi e piccini. In programma ci saranno musica, animazione, truccabimbi e laboratori di aquiloni, insieme a uno spettacolo di fontane danzanti e varie esibizioni. L'evento, organizzato dalla Consulta San Carlo San Giuseppe e dal Gruppo Noi il Quartiere, si svolgerà nel Giardino di via Molise 16.

A Trezzano sul Naviglio, dal 6 all'8 settembre, il Parco del Centenario ospiterà una cena medievale in tenda nell'ambito del Treciano Medioevo Festival. Gli ospiti potranno vivere un'esperienza unica tra i sapori e le atmosfere del Medioevo, con spettacoli di scherma storica, danze medievali, falconeria, sbandieratori e mangiafuoco. Saranno presenti oltre 50 tende storiche e più di 250 figuranti in costume. Il menù della cena, con piatti preparati secondo ricette storiche adattate ai gusti moderni, include opzioni per bambini, standard e vegetariane, con prezzi che vanno da 34,90 a 49,90 euro.

A Seveso, il 7 settembre, si svolgerà la Notte Bianca nelle vie del centro, con negozi aperti dalle 19 fino a tarda sera e una serie di eventi e attrazioni per tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili, mentre le scuole di ballo locali, insieme alla compagnia di danza "Il Focolare", offriranno spettacoli coinvolgenti. Lungo le strade ci saranno espositori di hobbistica e auto, mentre i truck di street food proporranno una vasta scelta di cibi. Piazza Cardinal Confalonieri sarà il fulcro della serata, con un'esibizione musicale di MisterAx alle 21, seguita da uno spettacolo di luci e fuoco. Nel vicolo Giani si terrà inoltre il Schiuma Party, uno degli eventi più attesi della Notte Bianca.

A Pavia torna il Mercato Europeo, un evento imperdibile che si terrà dal 5 all'8 settembre 2024 in viale XI Febbraio. I visitatori potranno esplorare banchi internazionali di artigianato, vendita e street food, con espositori provenienti da diversi paesi europei che porteranno i loro prodotti gastronomici e artigianali tradizionali. L’ingresso è gratuito.

Parallelamente, dal 5 all'8 settembre, si svolgerà la Festa del Ticino, appuntamento tradizionale che segna la fine dell'estate a Pavia. Quest'anno, la manifestazione include una Notte Bianca il 7 settembre, con mercatini, esibizioni di tango sotto la cupola Arnaboldi e la possibilità di volare su una mongolfiera. L'evento culminerà con uno spettacolo di droni luminosi. La Notte Bianca animerà il centro storico con mercati dell'artigianato e dell'ingegno, esposizioni, spettacoli musicali e attività per grandi e piccoli, tra cui laboratori, parate musicali e mostre.

Sempre il 7 settembre, Pavia offre anche un’opportunità unica di vivere l’atmosfera della città da una prospettiva diversa: un aperitivo in barca sul Ticino. La motonave Le Due Rive offrirà una vista suggestiva sul ponte coperto e sulla città. L’imbarco è previsto presso il pontile del ristorante Imbarcadero, con biglietti a 30 euro comprensivi di aperitivo; la prenotazione è obbligatoria e consigliata online o via Whatsapp.

Dal 4 al 14 settembre, infine, si terrà la quarta edizione del Ticinum Festival, che mira a confermare il suo ruolo di punto di incontro e racconto per la comunità pavese dopo le ferie estive. Il festival punta a incrementare la qualità degli spettacoli, coinvolgendo artisti affermati e talenti emergenti locali, e ad accentuare l'aspetto conviviale degli incontri. Tra le novità, il Ticinum Gourmet proporrà degustazioni di cibo e vino, con posti limitati e su prenotazione, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

A Bormio torna la pizzoccherata più lunga d'Italia, prevista per l'8 settembre nel centro storico, da piazzetta S. Vitale a piazza del Kuerc. L'evento offre un'unica tavolata di 800 metri con 2026 commensali che potranno gustare pizzoccheri preparati a mano da 16 ristoranti locali. La giornata sarà animata da degustazioni di prodotti tipici, vini locali, musica tradizionale, balli e intrattenimento con i "Coscritti in Premana" e suonatori di campanacci della Val Monastero.

A Berbenno di Valtellina si terrà il BeerBen il 6 e 7 settembre, con otto birrifici artigianali valtellinesi e ospiti da fuori provincia. L'evento, organizzato dall'associazione Beertellina, propone un percorso tra le vie del centro storico, tra birra artigianale, buon cibo e musica.

Nel weekend del 7 e 8 settembre, Bema, in provincia di Sondrio, ospiterà l'annuale Sagra dei Funghi, con cena a base di funghi porcini e prodotti valtellinesi sabato 7, e pranzo e cena con specialità locali la domenica. L'evento sarà animato dall'Orchestra Bagutti.

Sempre in provincia di Sondrio, dal 7 al 15 settembre, Chiavenna celebrerà la Sagra dei Crotti, dedicata ai caratteristici crotti della Valchiavenna, con cene e percorsi enogastronomici nelle tavolate private.

A Teglio, invece, dal 7 al 29 settembre, si terrà il Pizzocchero d'Oro 2024, un festival che celebra i celebri pizzoccheri valtellinesi, piatto tipico a base di grano saraceno coltivato in loco da oltre quattro secoli.

Il Palio di Masnago a Varese ha preso il via lo scorso weekend e continua fino all'8 settembre, offrendo un programma ricco di eventi. La domenica è dedicata alle bancarelle delle contrade col suggestivo corteo folkloristico che parte alle 16.15 dal Parco Mantegazza fino alla Gara della Brenta alle 17, che decreta il vincitore del 46° Palio delle Contrade, seguita da una commedia per tutte le età alle 21 presso il teatro dell’oratorio.

Sabato 7 settembre, il Castello di Masnago ospita il PianoHolic Festival, con il concerto di Simone Petrucci, medico, musicoterapeuta e scrittore, alle 18. L'evento include un workshop interattivo sulla relazione tra musica, emozione e benessere personale.

Nel quartiere di San Fermo, Varese, si tiene il SanFestival dal 7 al 29 settembre, con numerose iniziative delle associazioni locali e la 43ª Rassegna d’Arte, con esposizioni di pittura, scultura e fotografia. Domenica 8 settembre, verrà assegnato il Premio Penasca.

A Venegono Inferiore, il 7 settembre si conclude la Septemberfest 2024 con un concerto finale e una selezione culinaria che include paella, gnocco fritto con salumi emiliani.

Dal 4 al 7 settembre, presso la Sala Giuseppe Montanari - Ex cinema Rivoli a Varese, si tiene la settima edizione di Varese Archeofilm, il festival internazionale del cinema dedicato ad archeologia, arte, ambiente ed etnologia: l'evento offre una selezione di documentari seguiti da dibattiti con ospiti di prestigio.