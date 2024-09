Premio Chiara più ricco. Tre mesi di grandi eventi nel solco della cultura utile

Tre mesi di eventi da settembre a novembre per l’edizione numero 36 del Premio Chiara. È un ricco programma autunnale con più di 20 appuntamenti quello che è stato presentato a Villa Recalcati dall’Associazione Amici di Piero Chiara diretta da Bambi Lazzati.

"Cultura utile" lo slogan scelto: le tematiche affrontate nella rassegna vogliono infatti essere utili nella realtà del vivere quotidiano, proponendo momenti di crescita personale e invogliando a vivere insieme appuntamenti preziosi con il medesimo spirito. Gli eventi si tengono soprattutto in Provincia di Varese e nel Canton Ticino, in location storiche che vengono aperte e rese visitabili per l’occasione. Inaugura il festival sabato 14 settembre un evento dedicato alla sclerosi multipla.

Quindi iniziative per importanti commemorazioni quali il centenario di Franz Kafka, la ricorrenza del cinquantesimo di Guido Piovene e l’omaggio a Fabrizio De André, che nel venticinquesimo anno della scomparsa, verrà ricordato dalle parole di Dori Ghezzi. Ampio spazio è dedicato alla fotografia, con i lavori di Laura Ceretti, Simone Bossi e Carlo Meazza. Alberto Grandi, intervistato dallo chef Matteo Pisciotta, spiegherà perché "La cucina italiana non esiste", mentre Michele Antonio Fino parlerà di come godersi serenamente il vino senza cadere in falsi miti. Con Amalia Ercole Finzi, una delle più importanti personalità del mondo scientifico, si entrerà nel campo delle tecnologie aerospaziali. Non mancano due appuntamenti dedicati alla musica con "Piero Chiara era swing?" e i musicisti Paolo Paliaga e Luca Pedroni.

Il momento clou del Premio Chiara sarà la finale dell’edizione 2024 domenica 20 ottobre alle 17 alle Ville Ponti di Varese. I tre finalisti sono Helena Janeczek, Santo Piazzese e Veronica Raimo.

Quindi il cinema, con l’intervista al regista Silvio Soldini e la premiazione del concorso di filmmaking "Da un racconto di parole a un racconto per immagini". Poi il progetto "Arte e Design. Design è Arte" di Philippe Daverio, presentato dai curatori Emma Zanella, Vittoria Broggini, Alessandro Castiglioni e Chiara Alessi.

Luca Crovi presenterà in anteprima il suo romanzo "La velocità della tartaruga". Gli eventi del festival si chiuderanno il 24 novembre a Grono in Svizzera con un salotto letterario dedicato a Piero Chiara. Interverranno Mauro Novelli, Tania Giudicetti Lovaldi, Serena Contini, Bambi Lazzati, Matteo Inzaghi, condurrà Stefano Vassere.