Croce rossa italiana . Il Ligari a Gualteroni

Il Ligari d’argento va a Giuliana Gualteroni (foto). La commissione nominata dal sindaco Marco Scaramellini, composta dagli ex primi cittadini Bianca Bianchini e Alcide Molteni, ha scelto di assegnare il premio "Ligari d’argento" 2024 a Giuliana Gualteroni, classe 1950, insegnante e vicepreside nel corso della sua vita professionale, volontaria da sempre sulle orme familiari all’interno del Comitato della Croce rossa italiana di Sondrio, che ha presieduto per due mandati, dal 2013 al 2024, e nel quale dallo scorso maggio ricopre la carica di vicepresidente vicario. Svolge un ruolo attivo e propulsivo nell’ambito del Terzo settore e si è fatta promotrice di importanti iniziative in ambito sociale. Giuliana Gualteroni succede a Gemma Simonini, infermiera professionale quindi volontaria della Caritas, in prima linea per l’accoglienza di persone in difficoltà e consigliere comunale, premiata nel 2023. Il premio "Ligari d’argento" verrà consegnato oggi pomeriggio alle 16.30, nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà nella Sala consiglio di Palazzo Pretorio. Quest’anno mancherà lo stimato ex sindaco del capoluogo e giornalista Alberto Frizziero. F.D’E.