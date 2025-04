“Costruiamo il futuro“. Ci sono tanti premi per le associazioni della provincia

ll premio Costruiamo il Futuro è pronto a tornare in Valtellina per la sua sesta edizione. L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro dal 2003 distribuisce premi in diverse province della Lombardia sotto forma di assegni e forniture sportive a numerose associazioni. Per raccontare nei dettagli contenuti e novità dell’edizione di quest’anno, è stata organizzato un incontro che si terrà mercoledì 9 aprile, alle 11.30, in Comune.