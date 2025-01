Coppa Valtellina. La gara cresce per importanza

A fine aprile torna in scena il Rally Coppa Valtellina che spegnerà le sue prime 68 candeline. Quella organizzata da Aci Sondrio sarà una gara inedita in un weekend, quello del 26 e 27 aprile 2025, altrettanto inedito. E ci sarà il grande ritorno sulla scena nazionale dell’evento, valido sia come prova del Trofeo italiano rally (Tir) sia per la Coppa Rally di Zona 3, con coefficiente maggiorato a 1,5. Correva il 1954 quando andava in scena la prima edizione del Coppa Valtellina, e dopo oltre 70 anni ci troviamo a celebrare la seconda gara più longeva nei rally in Italia, dopo la siciliana Targa Florio, a un solo anno dalle Olimpiadi che vedranno la Valtellina come protagonista a livello internazionale. Il centro logistico sarà Sondrio e il percorso si diramerà dalla città a nord e sud, Prove tecniche e guidate metteranno alla prova gli equipaggi che però dovranno anche saper gestire passaggi lungo strade veloci con le salite e le discese che caratterizzano morfologicamente il territorio.

"Siamo orgogliosi di riportare il Coppa Valtellina agli alti livelli delle sue origini. È un risultato frutto di un lungo lavoro iniziato già con il mio predecessore, Giovanni Trinca Colonel, e portato avanti da una squadra di appassionati – dice il presidente di Aci Sondrio Andrea Mariani -. Per questa edizione abbiamo disegnato un rally che mette al centro il territorio, ma non solo. Infatti, nella scelta delle Ps abbiamo rispettato le norme imposte dal regolamento ma anche delle peculiarità che da sempre hanno caratterizzato il Coppa".