Coppa del Mondo di sci a Bormio: spettacolo sulla Stelvio e eventi imperdibili

La tappa di Bormio della Coppa del Mondo di sci alpino sarà uno spettacolo sulla Stelvio ma anche al di fuori con tanti eventi di spessore. Nella Sala dei Balli di Palazzo Sertoli a Sondrio, ieri pomeriggio, sono state infatti presentate le cosiddette manifestazioni che faranno da contorno alla due giorni della rassegna del 28 (discesa) e del 29 dicembre (superG). Il Villaggio Coppa del Mondo, in Piazzale Walter Fontana, da venerdì 27 dicembre sarà il principale punto d’incontro e di ritrovo con stand, l’area food and beverage e un maxischermo da cui seguire prove e gare. Dopo la tradizionale sfilata degli sci club locali, accompagnata dalla musica di Andrea Casta, il violinista elettrico crossover più celebre al mondo, in Piazza Cavour, alle 18, sarà la volta del sorteggio e la consegna dei pettorali.

Sabato, dopo la Discesa, anche i più giovani potranno mettersi alla prova sulla leggendaria Stelvio nell’ormai tradizionale Vitalini Speed Contest. Il pomeriggio proseguirà, presso il Villaggio Coppa del Mondo, con un incontro in cui il giornalista sportivo Carlo Vanzini e l’ex pilota di F1 e telecronista Marc Gené dialogheranno con Simone Origone (detentore del record di velocità nella specialità KL di 254 km/h), Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Christof Innerhofer, Mattia Casse e Werner. Deborah Compagnoni condividerà, invece, i suoi ricordi con Paolo De Chiesa alle 20.45, al Palazzetto dello Sport di Sant’Antonio, a Valfurva. Tra opportunità di scoprire e gustare la cucina locale grazie al GustoFest e intrattenimento per i più piccini con il Teatrino Trudi, i giorni post-natalizi di Bormio dedicati alla Coppa del Mondo si concluderanno domenica 29 dopo il superG, col Closing Party a partire dalle 14. "Bormio torna a essere teatro di gara, ma soprattutto protagonista di un grande evento come la Coppa del Mondo: un motivo di grande orgoglio per tutti noi – ha detto il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi -. Il Comune di Bormio ha fortemente voluto questo ritorno e sostenuto la nascita della Fondazione Bormio, con l’obiettivo di dimostrare, attraverso appuntamenti come questo, la nostra capacità di lavorare uniti verso un risultato straordinario, anche in vista delle Olimpiadi. Ringrazio Regione Lombardia e Crédit Agricole per il prezioso supporto in questa sfida".

F.D’E.