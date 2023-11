Consulta giovanile dalle mille idee: "Qui ci sentiamo protagonisti"

Obiettivi chiari e impegno comune: la Consulta giovanile, istituita nel novembre 2022 per iniziativa del consiglio di gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, si prepara a intensificare l’attività e ad accogliere tanti altri giovani sensibili alle tematiche ambientali, pronti a promuovere iniziative per una fruizione sicura e sostenibile della montagna. "La Consulta ha una funzione consultiva e propositiva nei processi decisionali – spiega il presidente del parco Doriano Codega, alla vigilia della pubblicazione del nuovo bando per l’adesione –. In questi mesi gli otto giovani membri si sono distinti per impegno e intraprendenza, creando le condizioni per allargare la partecipazione: hanno elaborato il regolamento che delinea le norme per il suo funzionamento e pianificato l’attività di comunicazione creando pagine su Facebook e Instagram. Dopo questo promettente inizio, l’auspicio è che la Consulta aggreghi tanti altri giovani appassionati di montagna".

Portavoce della Consulta è Bogna Sudolska, di origine polacca, residente a Delebio, in Italia dall’età di tre anni, che ha voluto ringraziare il Parco per l’opportunità data ai giovani.

"Ci sentiamo presi in considerazione – ha evidenziato –, non siamo più semplici spettatori ma possiamo diventare attori di ciò che avviene nel parco. Abbiamo tante idee e progetti: a unirci sono il profondo legame con la natura e l’interesse per le tematiche ambientali".

Gli interessati possono trovare le informazioni sulla Consulta su www.parcorobievalt.com: la partecipazione è volontaria e aperta ai giovani dai 15 ai 34 anni, residenti in tutti i Comuni degli ambiti di Morbegno, Sondrio e Tirano, che condividano i principi e le finalità della Consulta.

F.D’E.