Spring Party alla Romana fra gusto e musica

Sondalo dà il benvenuto alla primavera con lo Spring Party “alla Romana“: una serata tra gusto, musica, dance e solidarietà alla TensOsteria. Nella località dell’Alta Valtellina, una delle più attive e festaiole dell’intera provincia, la primavera si festeggia col sorriso, tra i profumi irresistibili della cucina romana, buona musica e tanta voglia di stare insieme.

Sabato 24 maggio, dopo il successo travolgente della scorsa edizione, tornalo Spring Party con tante novità, sorprese e collaborazioni. Quest’anno la festa sarà tutta ispirata ai sapori della capitale, per trasformare la tensostruttura della Cittadella dello Sport in una TensOsteria, dove sapori, musica e inclusione si incontrano. Il via alle 18 con… “Se magna“ e poi via via in un crescendo di prelibatezze. Il tutto preparato dagli chef e dagli studenti di APF Valtellina – Polo Vallesana collaboratori dell’evento. Il menù sarà disponibile fino a esaurimento scorte; si raccomanda pertanto di prenotare entro venerdì 23 maggio, presso l’Infopoint APT di Sondalo o tramite il sito www.sondaloturismo.it al link diretto nella pagina dedicata.

Alle 20.30 il palco si accende con l’energia contagiosa della band “I Dépôt“, protagonisti di un concerto revival che farà cantare tutti. Ma non sarà solo musica: questa band speciale nasce all’interno dei Servizi di Salute Mentale di Sondrio e rappresenta un esempio concreto di inclusione e riabilitazione attraverso l’arte. Composta da pazienti, operatori e volontari, la band porta in scena un progetto che unisce passione, talento e un messaggio forte: la musica può essere strumento di cura e relazione, che fa sentire tutti “fragilmente“ uguali. E poi sarà disco spring party.

Info e contatti: APT Sondalo – Tel. 0342 801816 – info.sondalo@bormio.eu Facebook & Instagram: @Sondalo_Tourism www.sondaloturismo.it

