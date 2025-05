Ambrosini nel Sap nazionale: "Riconoscimento al territorio"

Cristiano Ambrosini, segretario provinciale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia, è stato eletto consigliere nazionale nel corso del congresso che si è svolto dal 13 al 15 maggio a Roma. "Ringrazio le segreterie regionale e nazionale per questo importante incarico frutto, di un lavoro serio e credibile che da anni la segreteria provinciale Sap sta realizzando per il bene dei poliziotti della provincia di Sondrio – ha commentato Ambrosini – un riconoscimento che desidero condividere con tutti i collaboratori della segreteria provinciale e con tutti i colleghi iscritti che, con la loro fiducia e il loro sostegno, ci danno la forza di continuare ad impegnarci per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la tutela dei diritti di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine". Durante i lavori congressuali è stato ribadito l’importante ruolo del Sap nell’ispirazione delle norme a tutela del personale di polizia, tra cui quelle contenute nel decreto sicurezza. S.B.