Schiaffi e pugni. La lite tra fratelli finisce in ospedale con l’elicottero

La prima ipotesi era un’aggressione. Inizialmente si è pensato che la vittima, un uomo di 66 anni, fosse stato ferita in modo serio da un malintenzionato ad Aprica. In realtà sono volate parole grosse e soprattutto pugni e schiaffi, ma tra due persone che si conoscevano benissimo, addirittura due fratelli. Il fatto ieri mattina intorno alle 11 in via Europa. Tra i due consanguinei quello che ha avuto la peggio è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Sondalo. Indagano i carabinieri.