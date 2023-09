Ragazzina abusata e minacciata per sette anni dal compagno della madre: lo denuncia e lo fa condannare

Sondrio, 26 settembre 2023 – Abusata per sette anni, fin da quando ne aveva appena 11, e poi stalkerizzata e minacciata affinché non confermasse le accuse nei suoi confronti o, almeno, le ridimensionasse. È quello che è accaduto a una ragazza residente nel Morbegnese, e l'orco, che viveva in casa sua, oggi, martedì 26 settembre, è stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione. Alla sbarra è finito Antonio Scappaticcio, 54 anni, nato a Milano e ora detenuto nel carcere milanese di Opera per altra causa.

In tribunale a Sondrio, davanti al collegio formato dai giudici Carlo Camnasio (presidente), Francesca Palladini e Giulia Estorelli ha dovuto rispondere delle pesanti accuse di violenza sessuale aggravata e stalking. Gli episodi contestati hanno avuto inizio nel 2014, quando la vittima, figlia della sua convivente, aveva 11 anni. L'uomo iniziò con avvicinamenti sessuali per arrivare, quando aveva 13 anni, ad abusare di lei due o tre volte a settimana. La costringeva a subire atti sessuali, sempre quando la mamma non era in casa, in quanto impegnata al lavoro, la minacciava di toglierle il telefono, non le permetteva di andare in oratorio o al corso di teatro, addirittura di picchiare un suo amico e compagno di scuola.

Gli abusi sono proseguiti, seppur diradandosi, finché ha vissuto nella casa della sua compagna e della figlia. Poi, nell'aprile del 2021, la fine della relazione e anche delle violenze. A quel punto la ragazza lo ha denunciato, sempre affiancata dall'avvocatessa Enza Mainini del Foro di Sondrio, anche oggi in aula con lei.