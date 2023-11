Con Slow Food fra i sapori del Centro lago

Fine settimana dedicato alla buona tavola in compagnia degli esperti di Slow Food Como alla scoperta dei sapori e delle bellezze delle località del Centro Lago. Alle 10.30 nell’antico borgo di Lenno per conoscere questo splendido angolo del Lago e concludere con una degustazione di salumi e formaggi locali e del noto olio del lago. Ultima tappa a Menaggio, nella frazione di Loveno, dove un sommelier professionista accompagnerà i partecipanti in una degustazione. I tour sono accessibili su prenotazione dal sito Sloweekend, il prossimo fine settimana l’evento si ripeterà a Varenna, Bellagio, Lenno e Menaggio.