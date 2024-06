Comitato Morelli autonomo. Una raffica di quesiti per gli aspiranti sindaci

Le comunali si avvicinano e il movimento popolare "Rinascita Morelli Autonomo" formula alcune domande ai rappresentanti delle liste "così da interpretare la sollecitazione di molti suoi sostenitori, chiamati prossimamente alle urne e desiderosi di conoscere punti di vista e gli obiettivi". I quesiti sono otto: nel primo si chiede il pensiero in relazione alla proposta, avanzata dal movimento, di costituzione della nuova Asst Alta Valtellina, comprendente i territori della Cm di Tirano (da Teglio a Grosio) e di quella dell’Alta Valle, nel secondo se siano disposti ad approvare un ordine del giorno nel futuro Consiglio comunale con la richiesta della costituzione di una nuova Asst Alta Valtellina.

Il quesito numero 3 dice: i 6 Comuni dell’Alta Valle dopo aver aderito nel 2022 alla proposta del movimento in merito alla nuova Asst Alta Valtellina sono tornati a sostenere della fondazione pubblico-privato. Cosa ne pensate? Il quarto quesito è sulla condivisione della proposta di costituzione presso il Morelli della facoltà di Scienze infermieristiche, con la creazione di un campus, e il quinto è sulla volontà di richiederlo a Regione Lombardia approvando un ordine del giorno in Consiglio comunale. Infine si domanda "quali iniziative abbiano intenzione di assumere per l’urgente applicazione della legge regionale sull’unità spinale multidisciplinare". Il quesito 7 recita: "Se e quali azione pensate di intraprendere affinché venga ripristinato al Morelli il dipartimento di Emergenza-Urgenza di 2° livello" e l’8 sul rilancio della conferenza di sindaci, "praticamente quasi mai convocata dal 2020". F.D’E.