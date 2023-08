Colorina: lancia pietre contro l’auto dei carabinieri e la prende a calci IL VIDEO

Colorina (Sondrio), 3 agosto 2023 - Questa volta a essere aggrediti sono stati i carabinieri del Radiomobile di Sondrio, vittime di un esagitato che questa mattina all’alba ha preso a calci e pugni l’auto di servizio che si era fermata lungo la Ss38 per prestare aiuto a un uomo che camminava scalzo in prossimità della pista ciclabile.

L'assalto alla gazzella

L’assalto

I militari erano impegnati nel loro giro di pattuglia quando hanno visto un’auto ferma sulla strada e un giovane, di corporatura robusta e piuttosto agitato, che parlava con il conducente. A questo punto hanno accostato per chiedere se c’era bisogno del loro aiuto e l’uomo urlando frasi incomprensibili si è avventato con la gazzella prendendola a calci e pugni. L’aggressione ha fatto il giro dei social grazie a un video, firmato da un automobilista di passaggio, che ha ripreso l’esagitato mentre sopra l’auto dei carabinieri.

Il lancio di pietre

Non contento l’uomo, che poi si è scoperto essere un 32enne straniero residente fuori provincia, ha scavalcato il guard rail e ha lanciato delle pietre prese dalla massicciata della ferrovia in direzione dei militari, nel tentativo di sfuggire all’arresto. Gli uomini del Radiomobile l’hanno inseguito e sono riusciti lo stesso a prenderlo e lo hanno portato in stato di arresto nel carcere di Sondrio con l’accusa di danneggiato aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.