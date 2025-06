Basket Sondrio. Testa e Puccio: "Coach vincenti"

Nuova linfa per la Sportiva Basket Sondrio che, grazie anche alla confermata partnership con la Schena Generali e a un nuovo programma tecnico, punta a rilanciarsi e a raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi. La stagione agonistica 2025/2026 porterà molte novità: un modello innovativo a livello di struttura, con l’obiettivo di creare una squadra vincente di allenatori. Per la presentazione della nuova stagione, la Sportiva Basket Sondrio, uno dei club storici e di tradizione della Valtellina, ha scelto Spazio Garibaldi che Schena Generali, main sponsor da 8 anni, ha messo a disposizione della città e del resto della provincia per eventi e mostre. Sono stati l’agente generale Sergio Schena e il presidente della Sportiva Basket Sondrio Raffaele Pini a introdurre l’incontro. Schena ha ribadito "il sostegno a una società con oltre 300 atleti tesserati, tra agonistica e mini basket, che prima di allenare atleti forma persone, prestando particolare attenzione alla crescita di bambini e ragazzi. Un ambiente sano, con persone motivate e preparate, alle quali i genitori affidano volentieri i loro figli".

La prima squadra maschile è reduce dalla retrocessione in DR2 ma l’auspicio è di tornare prima possibile almeno in DR1. "Si riparte con grande entusiasmo, con un nuovo coach per la prima squadra – dice il presidente Raffaele Pini – l’erbese Cristian Testa, con esperienze in B a Como e in C1, a Erba e Meda, proveniente dal Basket Lecco. Allenerà anche l’under 19 e sarà il responsabile dell’intero settore maschile. In ambito femminile, il bilancio è positivo con le recenti affermazioni a livello regionale delle formazioni under 14 e under 13. Il responsabile dell’intero settore, nonché allenatore della prima squadra, è Christian Puccio. Francesco Scala è il responsabile del mini-basket, mentre Fabrizio Spinelli ha assunto il ruolo di coordinatore".

Il progetto tecnico vedrà una stretta collaborazione tra allenatori: la Sportiva Basket Sondrio può contare su uno staff tecnico esperto e di valore. La società è attiva anche sul fronte organizzativo: la recente acquisizione della personalità giuridica garantisce autonomia patrimoniale e consente di operare in maniera più snella, mentre l’ingresso di nuovi partner, che si aggiungono al main sponsor Schena Generali, ha dato nuova linfa permettendo una programmazione a medio e lungo termine. Il presidente Pini ha sottolineato "il ruolo fondamentale degli sponsor, ringraziando gli imprenditori per il sostegno alle attività della società".