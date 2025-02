Sondrio imbiancata ma non è neve: fiumi di “fazat” dalla Spagna a un garage della città e 10 arresti

La polizia di Sondrio sta eseguendo 10 misure cautelari e 9 perquisizioni a Sondrio, Milano e provincia, Varese e Savona, nei confronti di un gruppo criminale costituito da soggetti di diverse etnie, che ricopriva di droga la città di Sondrio e le zone limitrofe.

Operazione condotta dalla squadra mobile della polizia di Sondrio

Secondo quanto scoperto nell'operazione Restart 2024, fiumi di droga viaggiavano dalla Spagna a Milano in auto, passando per la frontiera di Ventimiglia, per arrivare a Sondrio, in un garage trasformato in base operativa della droga. I capi del gruppo impartivano dalla Spagna le disposizioni sul trasporto e sulla vendita dello stupefacente e sulla spartizione del denaro ricavato dall’attività di spaccio.

La rotta della cocaina dall'Africa, alla Spagna, fino a Sondrio

La droga era chiamata in codice "fazat", termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefacente, e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità', nel cuore di Sondrio a qualsiasi ora della giornata. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Sondrio.