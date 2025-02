Droga, l’oro di “Audi“: "Ho creato un bel giro. Ora vacanze e relax"

Parla tanto Denis Suku detto Audi, soprattutto quando è in auto con la sua ragazza, e si fa grande della carriera che si è costruito in poco tempo sulla piazza comasca dello spaccio di hascisc e marijuana, dei guadagni garantiti a se stesso e agli amici. Parla di un futuro rilassante fatto di libri e vacanze, e della possibilità di smettere a breve perché i guadagni glielo avrebbero consentito. La Squadra Mobile di Como lo ha fermato prima, arrestandolo assieme ad altre quattro persone, con cui condivide ora l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Un gruppo al cui vertice ci sarebbe stato lui, Audi, 31 anni residente a Como, punto di riferimento dei suoi collaboratori: Simone Albertella, 37 anni di Uggiate Trevano detto Dandi, Antonino Laurendi, 32 anni di Como detto Okkor e Ugur Erturkr, turco di 35 anni residente a Como, era il Freddo, tutti incaricati della movimentazione della droga. Sottoposti a fermo con provvedimento della Dda di Milano, saranno interrogati domani del Gip di Como per la convalida. "È andata bene a tutti – dice Suku alla sua ragazza, intercettato dalla polizia – Simone si è fatto una casa della madonna, Ugur si è comparto casa, che piange ma è senza il mutuo. Se penso a me qualche anno fa, che fare 10mila euro mi sembrava impossibile, e invece oggi tanto di cappello, un bel traguardo lo abbiamo fatto". Ma adesso, dice "siamo al capolinea… Voglio fare una vacanza con Ugur, dedicarmi al mio corpo, leggere, fare un po’ di cose…". E poi racconta l’ascesa: "Quando ho iniziato conoscevo tre cani, poi pian piano, dai una cosa buona al prezzo giusto, gira la voce e ti fai un bel giro", aggiungendo cifre che "in un anno e mezzo altri 100mila, così arrivavo a quasi 350mila".

La base è un garage di via Gagini a Como, dove la polizia installa una telecamera che consente di assistere a "un continuo andirivieni" di rifornimenti con borsoni, zaini e scatoloni. A ottobre 2022 Suku viene arrestato una prima volta dalla Squadra Mobile, che lo ferma durante una vendita. Nel garage trova altri 800 grammi di marijuana e un chilo e 200 grammi di hascisc, oltre a 14.500 euro. Li stavano già osservando, tutti, mentre arrivavano con le loro auto o a piedi davanti a quel garage, entravano a fare scorta e ripartivano. L’approvvigionamento era sempre un compito di Suku, che era in contatto anche con Marco Malugani, anche lui arrestato e considerato referente di una ulteriore associazione.

Paola Pioppi