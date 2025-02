Circuito Schena Generali. Azzurri di domani in pista

MADESIMOSulla “Italo Pedroncelli“ di Madesimo è andata in scena un’altra entusiasmante tappa del circuito Schena Generali Assicurazioni, la kermesse unica nel suo genere che vede in scena, sulle piste più belle delle località turistiche valtellinesi e valchiavennasche, i giovani e giovanissimi talenti dello sci alpino e dello sci nordico e che, in passato, è stato il trampolino di lancio per sciatori del calibro di Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca, tanto per citare i più famosi. E pochi giorni prima del via dei Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento a Saalbach (Austria), dove gareggia anche la valtellinese Elena Curtoni messasi in luce tanti anni fa proprio nel circuito provinciale, oltre 200 giovani speranze dello sci iscritti ai club valtellinesi si sono cimentati a Madesimo in due prove di slalom gigante.

Nella giornata di sabato fra gli allievi, nati negli anni 2009 e 2010, al femminile si è imposta Elena De Paoli, Agonistica Bernina, reduce dal doppio successo di Bormio del sabato precedente, davanti a Barbara Compagnoni, e Isa Zen dello Sci Club Santa Caterina Valfurva, a completare il podio. Tra i pari età maschi ha vinto Giovanni Raimondi, Sci Club Bormio, davanti a Enea Monaco e Mattia Tondo, Askill Livigno.

Domenica scorsa Ragazze e Ragazzi hanno disputato uno slalom gigante in due prove distinte, con due classifiche che hanno visto per due volte sul gradino più alto del podio Ginevra Fichera e Leonardo De Ascentis, entrambi del Circolo Sciatori Madesimo. Al femminile, nella prima prova, Ginevra Fichera ha vinto davanti ad Astrid Polotti, e a Meti Benzoni. Nella seconda Ginevra Fichera ha battuto Ilary Cusini e Meti Benzoni e Astrid Polotti, terze a pari merito. Nella prima prova maschile, Leonardo De Ascentis ha preceduto Sebastiano Autorino e Giorgio Gianera. Nella seconda prova, bis per Leonardo De Ascentis su Giorgio Gianera e Nathan Negrini.

Tante promesse, ragazzi e ragazze, e talenti, da tenere bene d’occhio.