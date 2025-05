Attimi di sport immortalati da Redaelli

Scattava, sviluppava, stampava. E documentava così gli eventi che più di altri sono cristallizzati nella memoria dalle immagini: quelli sportivi. Se la foto sportiva ha iniziato a essere protagonista nei giornali locali alla fine degli anni Settanta, fu per iniziativa di Eugenio Redaelli al quale, a cent’anni dalla nascita, alcuni appassionati, guidati dal figlio Paolo, hanno dedicato “Attimi“, una mostra di immagini che dal 15 maggio (inaugurazione alle 17.30) al 14 giugno sarà visitabile alla Sala delle Acque del Bim, a Palazzo Sertoli, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Redaelli è stato cineoperatore per la Rai Tv e tra i fondatori del Basket Club Sondrio negli anni Sessanta. Prese parte ai primi esperimenti di tv via etere in Valtellina. Il suo lavoro è proseguito, dopo la morte prematura, il 30 dicembre 1982, grazie all’apporto di un fotografo come Dario Martinelli, presente ad “Attimi“ con le sue immagini.

Insieme a queste, le foto di Sergio Benini e Angelo Sgualdino, amici di Eugenio, Franz Garlaschelli, Massimo Tognolini, Giorgio De Giorgi, Luca Gianatti e Stefano Grazioli che ne hanno continuato la tradizione fotografica. In mostra si potranno ammirare macchine d’epoca che documentano l’evoluzione della fotografia e oggetti che risvegliano la memoria. Tra le chicche, una fotocamera Kodak simile a quella usata da Mallory nella sfortunata spedizione all’Everest del 1924. La mostra è stata realizzata grazie al contributo di Agenzia Generali Sondrio Garibaldi e in collaborazione con Bim Adda e photo Marquis: dopo il 14 giugno traslocherà allo Spazio Garibaldi di Generali in piazza Garibaldi 1, dove la si potrà visitare nei mesi estivi.

Sara Baldini