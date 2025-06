Sondrio si rifà il look: ciclabili e parcheggi attorno alla Castellina

Sondrio, 7 giugno 2025 – I nuovi servizi e percorsi ciclopedonali hanno dato all’area della Castellina una nuova veste. Una superficie complessiva di oltre 18mila metri quadrati riqualificata, illuminata e videosorvegliata, nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, 100 nuovi alberi e 600 arbusti messi a dimora, aiuole e un parcheggio con 200 posti auto.

L’intervento alla Castellina, da poco ultimato e necessario per riqualificare l’area, ha ridisegnato l’ingresso a Sondrio da ovest. A

conclusione dei lavori, il sindaco Marco Scaramellini, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco, ha riunito progettisti, tecnici e imprese che hanno contribuito alla riqualificazione dell’area per ringraziarli ed esprimere la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il risultato ottenuto. L’intervento, iniziato nell’autunno del 2023, eseguito dal Gruppo Generale Costruzioni di Berbenno, per un costo di 2,9 milioni di euro, è stato quasi interamente finanziato con fondi del Pnrr, integrati con risorse comunali.

“Abbiamo programmato questo intervento durante lo scorso mandato amministrativo – ha ricordato il sindaco Scaramellini –: se pensiamo a come si presentava la zona e ai disagi che creava, il cambiamento è notevole. Oggi è curata e funzionale, offre un’immagine positiva della città. Il parcheggio, oltre a essere al servizio dell’area sportiva, può essere utilizzato per chi arriva a Sondrio e vuole lasciare l’auto per raggiungere il centro a piedi. Tutto è stato curato nei minimi particolari, dall’illuminazione alla videsorveglianza, che è stata rafforzata con un sistema a chiamata delle forze dell’ordine, attivo a breve, e una luce aggiuntiva”. Soddisfatto anche l’assessore Del Marco. “Il risultato finale corrisponde a ciò che volevamo, con posti auto ben disposti, stalli per i motocicli, spazi per i pullman e posti riservati ai disabili di facile accesso rispetto ai campi sportivi. La zona tra questi ultimi, resa pedonale, è diventata uno spazio aggiuntivo”.