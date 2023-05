Chiavenna, fiumi di soldi in Africa attraverso il money transfer: scatta la maxi-multa

Chiavenna (Sondrio) – La Guardia di Finanza indaga su flussi di denaro dalla Valtellina e dalla Valchiavenna verso l’estero ed eleva sanzioni per 124.000 euro. I militari del comando provinciale della GdF di Sondrio hanno concluso un’operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta diretti verso l’Africa.

I controlli effettuati dai finanzieri di Chiavenna guidati da Gaetano Mannino hanno interessato in particolare un soggetto operante in provincia e titolare, tra l’altro, di un’attività di money transfer (l’attività dell’uomo finito nei guai non è stata posta sotto sequestro). Gli approfondimenti svolti hanno riguardato ben 2.184 transazioni finanziarie di trasferimento di denaro contante dirette verso il Maghreb (Tunisia e Marocco), per un volume complessivo pari ad 528.362,15 euro, oltre ad operazioni di trasferimento di denaro frazionate (il cosiddetto "smurfing one-to-one") poste in essere al solo scopo di aggirare la normativa antiriciclaggio. La normativa vieta, infatti, i trasferimenti di denaro in contante, effettuati per mezzo degli operatori (money transfer), pari o superiori a 1.000 euro, anche se effettuati nell’arco di 7 giorni. L’azione di controllo delle Fiamme Gialle ha consentito di elevare sanzioni per un importo complessivo pari a 124mila euro sia a carico del soggetto controllato che di 9 persone fisiche che avevano disposto tali operazioni. Il controllo del traffico transfrontaliero di valuta, dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali, risulta uno dei compiti primari demandati al Corpo della GdF, indispensabile per intercettare capitali illeciti.