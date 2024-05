C’è il mercato contadino. Bontà a “chilometro zero”

Domani nuova edizione del Mercato Contadino a Cantalupo in Piazza Don Carlo Bianchi dalle 9 alle 13 con i produttori agricoli locali e regionali dei Mercati Contadini Alto Milanese. L’iniziativa, ideata e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cerro Maggiore da Slow Food Legnano Aps, consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni prima domenica del mese. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori nel mercato che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte nel nostro territorio. Un’opportunità di incontro con produttori che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione e colloquiare con l’utente finale per condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti. La filiera corta, con una predilezione della qualità, fa del Mercato Contadino un’ occasione per procurarsi alimenti naturali e salutari. Ch.S.