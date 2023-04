Caramelloni di Parisi da “rispolverare”

Verranno finalmente rimessi a nuovo i due "caramelloni" realizzati da Ico Parisi per la città di Como, posizionati in piazza San Rocco e di fronte allo Stadio Sinigaglia. Le due grandi installazioni del celebre designer nel corso degli anni sono cadute in disuso e necessitano di un restauro, ma per fortuna Fondazione Volta ha pensato a loro ed è pronta a intervenire. "L’opera di piazza San Rocco, in collaborazione con l’Accademia Galli, verrà recuperata con una funzione comunicativa – spiega il presidente, Luca Levrini – Servirà a promuovere Como Città Creativa Unesco. Il recupero è già deliberato e finanziato". Il secondo manufatto che si trova di fronte allo stadio verrà sistemato in un secondo momento e, vista la particolare collocazione, potrebbe essere utilizzato per diffondere messaggi legati allo sport del territorio, in collaborazione con il Coni e le società sportive, prime tra tutte il Calcio Como. Le due opere sono state disegnate da Ico Parisi, ma realizzate da privati che all’inizio degli anni ’90 le donarono a Palazzo Cernezzi. Posizionate in due dei maggiori punti di passaggio della città le due istallazioni sono servite nel corso degli anni per pubblicizzare mostre ed eventi. R.Can.