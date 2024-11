Canti popolari di montagna. Il coro Cet porta la tradizione

Un appuntamento da non perdere, per chi ama ascoltare i cori, domani sera a Morbegno. Portavoce di un movimento giovanile che mette al centro lo spirito e l’immenso patrimonio di cultura, tradizioni e musica del canto popolare di montagna, il coro Cet diretto dal maestro Alessandro Ledda sarà protagonista all’Auditorium Sant’Antonio, a partire dalle 20.45: un appuntamento promosso e organizzato da Usci Sondrio, con la preziosa collaborazione del Coro Città di Morbegno, che introdurrà la serata. Fondato a Milano nel 2000 da un gruppo di studenti universitari, il Cet può vantare un ricco repertorio costituito da canti tradizionali di varie epoche e provenienze armonizzati per coro maschile. In oltre vent’anni di presenza sulle scene, ha conquistato platee di appassionati e giurie di concorsi, ottenendo riconoscimenti in diverse competizioni di rilevanza nazionale e internazionale, fra cui i primi posti ai Concorsi nazionali di Ivrea, Luigi Pigarelli di Arco di Trento e al Trofeo Città di Vittorio Veneto e la fascia oro al Concorso internazionale Seghizzi di Gorizia. Più volte ospite di rassegne musicali e trasmissioni televisive, ha prodotto tre incisioni discografiche e nel 2022 ha realizzato un grande progetto dedicato alle canzoni tradizionali europee arrangiate da Ludwig van Beethoven. Informazioni: segreteriusci-so@libero.it – cell. 339 2858677. Prevendite biglietti al Caffè del Centro, in via Vanoni 83, a Morbegno.

Sara Baldini