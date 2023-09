Campodolcino, fungiatt di 77 anni scivola nel bosco: salvato dal soccorso alpino

Campodolcino, 23 settembre 2023 - Attivazione oggi, sabato 23 settembre, per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino. La centrale di Soreu delle Alpi ha allertato i tecnici verso mezzogiorno, per un cercatore di funghi di 77 anni, scivolato nel bosco, a una quota di circa 1200 metri, nel Comune di Campodolcino.

L’uomo ha riportato traumi all’anca e alla schiena. Una volta raggiunto, i soccorritori hanno valutato le sue condizioni sanitarie, lo hanno immobilizzato sul materassino a depressione, poi lo hanno imbarellato e trasportato verso la strada provinciale della località IIsola, dove c’era l’ambulanza. Otto i tecnici impegnati del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo e i Vigili del fuoco di Mese e i volontari di Campodolcino. L’intervento è finito verso le 13.15.

Quello di oggi è l’ennesimo incidente in montagna in questa tormentata estate che ha visto gli uomini del soccorso alpino impegnati costantemente in interventi di salvataggio e recupero di fungiatt o escursionisti infortunati sulle montagne della Valtellina e più in generale della Lombardia.