Gerola Alta, fungiatt cade e si ferisce al torace: è in ospedale

Gerola Alta (Sondrio), 30 luglio 2023 - Ennesima brutta avventura per un “fungiatt” vittima di una brutta caduta mentre era alla ricerca di porcini con un famigliare. Il 36enne è caduto mentre era in una zona impervia di Gerola Alta e ha riportato una ferita al torace, chi lo accompagnava dopo averlo soccorso ha allertato il 112 e dalla stazione di Morbegno del Soccorso alpino è stata inviata una squadra della delegazione Valtellina-Valchiavenna. Hanno collaborato al recupero dell’uomo anche il Sagf- Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Il 36enne è stato raggiunto, messo in sicurezza e trasportato in ospedale con l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Il famigliare che era con lui è stato riaccompagnato a valle illeso.