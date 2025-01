Caccia ai topi di appartamento . Si getta nel torrente e sparisce. Scappava all’alt dei carabinieri

Si è letteralmente lanciato nel greto del torrente Masino e, con il favore dell’oscurità, se l’è data a gambe sparendo praticamente nel nulla l’uomo che nel tardo pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Morbegno nel corso dei servizi mirati alla prevenzione del fenomeno dei furti in abitazione che recentemente hanno colpito in particolare la Bassa Valle, tra Talamona e Morbegno, hanno fermato ad Ardenno nei pressi del ponte sul Masino, appunto.

Qui gli uomini guidati dal luogotenente Antonio Sottile hanno intercettato un’auto sospetta, di grossa cilindrata e con targa straniera, che percorreva la statale dello Stelvio in direzione della bassa valle. Alla vista dei militari, il conducente ha frenato bruscamente, è uscito dall’abitacolo e si è praticamente buttato nel buio, riuscendo così a sottrarsi al controllo. Immediatamente sono scattate le sue ricerche, condotte anche con l’ausilio della squadra di emergenza della protezione civile e dei droni a loro disposizione anche per tutelare l’incolumità del fuggitivo, considerata la pericolosità della zona e la temperatura delle acque del Masino. Forse si è fatto venire a prendere da qualcuno oppure avere chiamato un taxi.

Dai primi accertamenti svolti sul veicolo abbandonato in fretta e furia dall’uomo è risultato essere stato rubato in provincia di Bergamo agli inizi del mese di dicembre. Dai controlli effettuati all’interno della vettura sono stati rinvenuti alcuni oggetti e utensili sui quali sono in corso verifiche.

Sara Baldini