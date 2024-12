Bufera in Consiglio. La minoranza sul bilancio: "Intervenga il prefetto"

DUBINOL’opposizione di Dubino Futura, ritenendo il bilancio comunale "illegittimo nella procedura e fallimentare nella sostanza", ha presentato giovedì sera in Consiglio una "pregiudiziale sull’approvazione del documento" e nei prossimi giorni chiederà addirittura l’intervento del prefetto.

"È un atto che non potevamo far passare sotto silenzio – dicono in un comunicato i consiglieri Jonny Crosio, Daniel Cacchero, Valentina Corchia e Sara Sangiorgio - L’amministrazione Nonini ha commesso errori talmente gravi da rendere l’approvazione del documento di bilancio un illecito amministrativo". I rappresentanti di Dubino futura fanno l’elenco delle cose che, per loro, non vanno. "Dopo aver apertamente riconosciuto gravi mancanze nella presentazione del bilancio, l’amministrazione ha omesso di pubblicare le correzioni all’albo pretorio. Un fatto grave che pregiudica la validità del procedimento".

Ma vanno oltre: "Nella partita di bilancio, forse la più importante ovvero l’elenco degli interventi programmati per le spese di investimento (i lavori pubblici) per il 2025 sono presenti 80.000 euro "vaganti". Una spesa iscritta per un’opera che però nel totale degli interventi non c’è. Un fatto gravissimo che pregiudica la correttezza del bilancio, generando confusione nella corretta lettura della previsione degli investimenti per l’anno prossimo. Ma non finisce qui. Nelle schede che accompagnano il capitolo dei lavori pubblici, per un’opera viene dichiarato che il livello di progettazione è quello esecutivo, quando invece pochi giorni fa la stessa giunta comunale ha approvato lo Studio di fattibilità".

E infine: "L’amministrazione è riuscita in un solo colpo a cancellare tutte le promesse elettorali: i marciapiedi tra Dubino e Nuova Olonio, i parcheggi a Mezzomanico e in località Dosso, il campo da gioco in erba sintetica. Ma la cosa che grida allo scandalo è la differenza sostanziale fra le opere previste a Nuova Olonio e quelle a Dubino. A Nuova Olonio per il triennio 2025-2026-2027 sono previste opere per 3,8 milioni di euro, a Dubino 800mila. Una sproporzione che rappresenta uno schiaffo a tutti i cittadini di Dubino, la cui unica colpa è quella di aver bocciato alle elezioni il sindaco Nonini e i sui accoliti". Fulvio D’Eri