Anche ieri non sono mancati gli incidenti sui tracciati bianchi della provincia di Sondrio. Il più grave alle 14 circa a Livigno, sulla pista "19 Autostrada". Uno sportivo si è infortunato ed è stato soccorso in codice rosso (il più grave) dai sanitari. Con l’ambulanza è stato portato

all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sono stati una dozzina in totale gli interventi del 118 sulle piste, per infortuni in codice giallo (media gravità) e verde (non gravi).