Borse di studio “firmate“ . Enti bilaterali

Gli Enti bilaterali territoriali del commercio e del turismo a sostegno delle famiglie e delle imprese valtellinesi. Nel 2024, Ebt Com ed Ebt Tur hanno ricevuto più di 1.200 richieste di sussidi e contributi (la maggior parte cumulative) e sono stati in grado di erogare oltre 224.000 euro a favore di lavoratori e aziende del territorio: tra le misure figurano i sussidi per il pagamento delle rette dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia, i contributi erogati per l’acquisto di materiale didattico destinato agli alunni delle scuole primarie, per i libri di testo utilizzati dagli studenti delle scuole medie e superiori, per il trasporto scolastico, per i corsi dedicati alle persone con disabilità, per malattia oltre il 180° giorno, per genitori non autosufficienti, per la frequenza di corsi attinenti l’attività lavorativa, per l’acquisto di D.P.I. (Dispositivi di protezione), per la partecipazione a corsi di sicurezza e per l’implementazione dei sistemi di sicurezza. Novità, il contributo mensa per gli alunni della scuola primaria. Grande l’attenzione riservata agli universitari e ai neolaureati della provincia di Sondrio: sono state ben 23 le borse di studio assegnate nel 2024 dagli Enti bilaterali del commercio e del turismo per un valore complessivo di 21.800 euro.

"Il Terziario è sempre più importante per l’economia della provincia di Sondrio – dice Giorgio Spinetti, presidente Ebt Com - e dai giovani potranno arrivare idee innovative in grado di aumentare la competitività delle imprese. Le borse di studio sostengono questo percorso virtuoso". Gli fa eco Fabio Valli (foto), presidente Ebt Tur: "Istruzione, formazione, sicurezza e benessere delle persone sono temi molto importanti sui quali è giusto investire".